Пермь, , 14:07 — REGNUM В Пермском крае Светлана Денисова может сохранить пост детского омбудсмена. Ее кандидатура внесена на рассмотрение, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Светлана Денисова Perm-deti.ru

Депутаты 20 октября приняли постановление о направлении кандидатуры на должность Уполномоченного по правам ребенка в Прикамье на согласование федеральному омбудсмену. После получения согласования от Марии Львовой-Беловой кандидатура будет рассмотрена на заседании краевого парламента.

Напомним, Светлана Денисова заняла должность детского омбудсмена региона в 2017 году, когда Павел Миков досрочно сложил полномочия и стал Уполномоченным по правам человека в Пермском крае.