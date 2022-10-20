Петропавловск-Камчатский, 20 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Жительницы Камчатки передали для бойцов спецоперации уже около 400 пар тёплых вязанных носков. Каждый день к этой работе присоединяется всё больше желающих, сообщили в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Акция набрала уже промышленные масштабы. Связать и передать носки хотят женщины различных возрастов, профессий и районов проживания. Всем женщинам мы очень благодарны. Одна рукодельница передала нам сразу 48 пар носков, это огромное количество. Для ребят это очень актуально, чем больше у нас получится передать пар, тем больше мы будем уверены, что наши ребята в тепле», — рассказала представитель женсовета одной из войсковых частей Камчатки Надежда Гоголева.

Женщины вкладывают в связанные носки подарки для военнослужащих — записку, шоколадку, витамины или детские рисунки.

«В связанные носочки своими руками рукодельница вкладывает душу и тепло твоего сердца», — сказала одна из участниц женсовета Надежда Гирева.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края формируют гуманитарный груз для бойцов спецоперации.