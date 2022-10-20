Жителей Херсона принимают в здравницах Кубани
Краснодар, 20 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Мирных жителей Херсона встречают в здравницах Краснодарского края. Об этом в своём телеграм-канале 20 октября написал глава Кубани Вениамин Кондратьев.
Иван Шилов ИА REGNUM
Херсон
«Продолжаем принимать у себя в крае жителей Херсонской области. Всех прибывших размещаем в пунктах временного проживания, которые организовали в наших здравницах. Для людей там созданы комфортные условия, питание», — отметил губернатор Краснодарского края.
Людям также оказывают помощь в восстановлении документов, содействуют в трудоустройстве.