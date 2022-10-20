Краснодар, 20 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Мирных жителей Херсона встречают в здравницах Краснодарского края. Об этом в своём телеграм-канале 20 октября написал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Продолжаем принимать у себя в крае жителей Херсонской области. Всех прибывших размещаем в пунктах временного проживания, которые организовали в наших здравницах. Для людей там созданы комфортные условия, питание», — отметил губернатор Краснодарского края.

Людям также оказывают помощь в восстановлении документов, содействуют в трудоустройстве.