20 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM Петербургский СКА одержал уверенную победу в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счётом 3:1.

За СКА шайбами отметились Александр Никишин (на 3-й минуте), Дмитрий Яшкин (на 24-й минуте), Михаил Воробьёв (на 51-й минуте). «Автомобилисту» удалось отправить шайбу в ворота противника лишь единожды, на 13-й минуте гол реализовал Патрис Кормье.

«Первые десять минут провели на очень высоком уровне — задавили соперника, могли забросить несколько шайб, но забили только один гол. Потом по непонятным для меня причинам отошли от нашей игры. Подарили сопернику подарки, привезли себе гол. После первого периода в раздевалке был серьезный разговор. Мы вернулись к своей игре. Перестали давать лишние «пасики», которые нам не нужны, и забили хорошие трудовые голы», — отметил после матча главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Автомобилист» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Автомобилист» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Автомобилист» Игорь Бобков пропускает шайбу в матче с командой СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Автомобилист» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Автомобилист» Дарья Драй © ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Автомобилист» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Автомобилист» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Автомобилист» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Автомобилист» Данил Романцев и игрок команды СКА Эмиль Галимов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Михаил Воробьев и игрок команды «Автомобилист» Данил Романцев Дарья Драй © ИА REGNUM

Тренерский штаб команды «Автомобилист» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Автомобилист» Ефим Гуркин и игрок команды СКА Эмиль Галимов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Автомобилист» Георгий Белоусов и игрок команды СКА Дмитрий Яшкин Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды «Автомобилист» Никита Трямкин и игрок команды СКА Эмиль Галимов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Александр Волков и игрок команды «Автомобилист» Виктор Неучев Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Автомобилист» Игорь Бобков Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Автомобилист» Игорь Бобков пропускает шайбу в матче с командой СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Автомобилист» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Данила Моисеев и вратарь команды «Автомобилист» Игорь Бобков Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Александр Волков и игрок команды «Автомобилист» Никита Трямкин Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Автомобилист» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Автомобилист» Дмитрий Жукенов и игрок команды СКА Данила Моисеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Автомобилист» Игорь Бобков Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Автомобилист» Игорь Бобков Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Автомобилист» Ефим Гуркин Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды СКА Данила Моисеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Автомобилист» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды «Автомобилист» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Автомобилист» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Автомобилист» Игорь Бобков и игрок команды «Автомобилист» Дмитрий Жукенов Дарья Драй © ИА REGNUM

Тренерский штаб команды СКА радуются победе в матче с командой «Автомобилист» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются победе в матче с командой «Автомобилист» Дарья Драй © ИА REGNUM

СКА — «Автомобилист» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

1:0 Никишин (Галимов, Колтыгин), 02:57

1:1 Кормье (Трямкин, Василевский), 12:02

2:1 Яшкин (Хуснутдинов, Воробьев), 23:24

2:1 Воробьёв (Грант, Никишин), 50:00 ГБ

Статистика матча:

Броски: 69-58

Броски в створ: 36-31

Вбрасывания: 25-35

Блокированные броски: 17-24

Силовые приемы: 11-16

Отборы: 6-1

Время в атаке: 18:14 — 10:42

Штраф: 4-6

Главные судьи: 27. Наумов Денис, 37. Оленин Константин Линейные судьи: 77. Горденко Константин, 46. Стрельцов Евгений