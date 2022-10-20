Бишкек, 20 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Киргизии коммерческий банк «Кыргызстан» с 20 октября перестал обслуживать российские карты «Мир». Об этом говорится на официальном сайте финансового учреждения.

Карта «Мир»

«Информируем вас о том, что с 20 октября обслуживание карт «Мир» некоторых российских банков в устройствах коммерческого банка «Кыргызстан» приостановлено», — сказано в информации.

В публикации указан перечень из 21 российского банка, в который вошли крупнейшие кредитные организации.

«Кыргызстан» стал пятым по счёту банком Киргизии, отказавшимся работать с картами «Мир». Ранее об аналогичных решениях предупредили клиентов «Компаньон», «Бакай-банк», «Доскредобанк» и «Банк Азии».