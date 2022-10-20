Москва, , 14:04 — REGNUM Учения НАТО по ядерному сдерживанию не стабилизируют обстановку в Европе, и деэскалация у альянса по-прежнему не в приоритете. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 20 октября журналистам.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Она отметила, что стартовавшие 17 октября учения НАТО по ядерному сдерживанию вносят дополнительную напряжённость. У большинства стран, которые в них участвуют, нет ядерного статуса. Нарушая принципы Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), США приобщают такие страны к использованию ядерного оружия.

«Стабильности текущей обстановке на европейском континенте такие манёвры точно не добавляют… Деэскалация и задача укрепления безопасности в Европе по-прежнему у натовцев не в приоритете», — сказала Захарова.

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