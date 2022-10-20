Белград, 20 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 20 октября в Белграде встретился с спецпредставителем США по Западным Балканам Габриэлем Эскобаром для того, чтобы обсудить возможности для продления диалога с Приштиной и поиска долгосрочных решений по Косово. Об этом сообщила пресс-служба президента Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Президент Вучич в очередной раз подчеркнул, что Сербия настроена на продление диалога и решение открытых вопросов между Белградом и Приштиной, с акцентом на полное применение ранее подписанных Брюссельских соглашений и соблюдение международного права», — говорится в сообщении.

Эскобар со своей стороны ожидает, что диалог Белграда и Приштины о «всеобъемлющей нормализации отношений» продолжится динамично и конструктивно, так как «это важно как для граждан, так и для всеобщего мира, стабильности и процветания региона, наряду с быстрым окончанием переговоров».

Напомним, что 19 октября Габриэль Эскобар в Приштине встретился с президентом и премьер-министром сепаратистского Косово Вьосей Османи и Альбином Курти. Эскобар отметил, что США полностью поддерживают Приштину на ее евроатлантическом пути.