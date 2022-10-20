Новокузнецк, Кемеровская область, , 14:05 — REGNUM Координационный совет при Кабмине и комиссия Госсовета по государственному и муниципальному управлению созданы для оперативности и скоординированности принятия решений. В этом уверен политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

«Известно, что в мирное время поспешность принятия решения весьма чревата. Можно много дров наломать. Поэтому каждое крупное решение проходит множество экспертиз, есть длительный период согласований. А вот в чрезвычайной ситуации и в военное время всё это никуда не годится. Решения должны приниматься быстро и оперативно. Длительные согласования тут не нужны. Даже скорость озвучивания команд имеет значение. Сталинский Государственный комитет обороны во время Великой Отечественной войны, я слышал, ни разу полностью не собирался. Просто каждый его член мог публиковать решение от имени ГКО под свою собственную ответственность. Вы представляете, какая оперативность принятия решения и степень ответственности! В научной литературе есть мнение, что Япония проиграла Вторую мировую войну в том числе из-за того, что император Хирохито любил подолгу заслушивать длинные доклады… Даже были публикации, что приказы на японском длиннее, чем на английском. Это сказывалось во время боя, — отметил эксперт. — Создание координационного совета при Кабмине во главе с Михаилом Мишустиным и комиссии Госсовета по государственному и муниципальному управлению во главе с Сергеем Собяниным преследует все эти цели, оперативность и скоординированность принятия решений. По сути, в стране создаётся военизированная система упрощённого управления, которая может в любой момент принять больший размах и усилиться. Для военного времени это хорошо. Что касается военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, то там лишь зафиксировали то, что было до вхождения этих образований в состав РФ».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что президент России Владимир Путин ввёл военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.