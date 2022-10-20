Донецк, 20 октября 2022, 14:02 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили 20 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские каратели утром 20 октября нанесли удар по поселку Червоный Прапор в Луганской Народной Республике, выпустив по нему два снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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