Донецк, , 14:02 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили 20 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Донецк непокорённый» Ярослав Громов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:12 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские каратели утром 20 октября нанесли удар по поселку Червоный Прапор в Луганской Народной Республике, выпустив по нему два снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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