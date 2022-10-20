Шебекинский район, Белгородская область, 20 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Несколько снарядов упали 20 октября на территорию сельскохозяйственного предприятия в Шебекинском городском округе. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслва Гладкова Осколки снаряда

По данным главы региона, зафиксирован прилёт 3 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

«Все работники переведены в безопасное место и на дистант до понедельника», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с текущей обстановкой, белгородские власти продлили на неделю осенние школьные каникулы.