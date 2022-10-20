Нью-Йорк, США, , 14:01 — REGNUM Суд Восточного округа Нью-Йорка рассматривает дело сына губернатора Красноярского края Артёма Усса, которого в США обвиняют в уклонении от антироссийских санкций и отмывании денег. Это 20 октября следует из базы данных американского суда.

Правосудие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом также из базы данных суда следует, что дело сына главы Красноярского края поступило в суд 26 сентября.

Также ранее депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев («Единая Россия») назвал арест сына губернатора Усса «политической акцией устрашения».

Отметим, по данным минюста США, Усс-младший был арестован в Италии и сейчас ожидает экстрадиции в США. Американское ведомство считает, что пятеро граждан РФ, включая Артёма Усса, участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют.