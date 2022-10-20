Нью-Йорк, США, 20 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Суд Восточного округа Нью-Йорка рассматривает дело сына губернатора Красноярского края Артёма Усса, которого в США обвиняют в уклонении от антироссийских санкций и отмывании денег. Это 20 октября следует из базы данных американского суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосудие

При этом также из базы данных суда следует, что дело сына главы Красноярского края поступило в суд 26 сентября.

Также ранее депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев («Единая Россия») назвал арест сына губернатора Усса «политической акцией устрашения».

Отметим, по данным минюста США, Усс-младший был арестован в Италии и сейчас ожидает экстрадиции в США. Американское ведомство считает, что пятеро граждан РФ, включая Артёма Усса, участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют.