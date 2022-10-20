* талибами — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 13:59 — REGNUM Из афганской провинции Панджшер более 30 семей переехали в Нуристан из-за преследований мирных жителей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Париан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганская семья DFID — UK Department for International Development

Согласно источникам, эти семьи переехали из Париана в уезд Мандол провинции Нуристан через труднопроходимые горы.

Отмечается, что семьи вынужденных переселенцев находятся в тяжелом положении. Есть сведения, что большинство районов уезда Мандол управляются местными жителями, и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) там нет.

Следует отметить, что некоторые жители уезда Париан провели шествие против притеснений мирного населения со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).