Екатеринбург, 20 октября 2022, 14:30 — REGNUM Свердловское УФАС выявило незаконное заключение контракта на 85 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.
Региональное управление ФАС установило, что две фирмы участвовали в торгах на ремонт насосной станции в Тульской области и ремонт мостового перехода через Урал в Челябинской области. Использование компаниями общей инфраструктуру при осуществлении финансовых операций позволило доказать незаконность деятельности картеля.
Одну из компаний освободили от административной ответственности, поскольку та первой сообщила о создании картеля. Другая фирма оштрафована на сумму около 1,9 млн рублей.