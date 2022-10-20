Екатеринбург, 20 октября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Свердловское УФАС выявило незаконное заключение контракта на 85 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

Yaroslavl.fas.gov.ru Герб УФАС

Региональное управление ФАС установило, что две фирмы участвовали в торгах на ремонт насосной станции в Тульской области и ремонт мостового перехода через Урал в Челябинской области. Использование компаниями общей инфраструктуру при осуществлении финансовых операций позволило доказать незаконность деятельности картеля.

Одну из компаний освободили от административной ответственности, поскольку та первой сообщила о создании картеля. Другая фирма оштрафована на сумму около 1,9 млн рублей.