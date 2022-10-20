Луганск, 20 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Киевские каратели утром 20 октября нанесли удар по поселку Червоный Прапор в Луганской Народной Республике, выпустив по нему два снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 10:00 (совпадает с мск) по населенному пункту Червоный Прапор с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.