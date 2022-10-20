Пермь, 20 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Расходы из бюджета Пермского края на праздничные мероприятия в честь 300-летия Перми могут сократить, а сэкономленные средства направить в поддержку мобилизованных. Эта инициатива обсуждалась 20 октября на заседании Законодательного собрания региона, сообщает издание «Коммерсантъ».

perm-300.ru Конфеты, выпущенные в честь 300-летия Перми

Ранее фракция «Справедливая Россия — За правду» предложила пересмотреть статью расходов в проекте бюджета. На мероприятия к 300-летию Перми в казне в 2023 году запланировано около 1,1 млрд рублей.

Министр финансов Екатерина Тхор обратила внимание на то, что уточнила, что в эту сумму входят также расходы на проведение фестиваля «Российская студенческая весна», международного форума «Россия — спортивная держава», Дягилевского фестиваля и других мероприятий в сфере культуры, спорта и образования. Их следует провести на достойном уровне.

«Что касается непосредственно самих праздничных мероприятий, вопрос будет рассмотрен. Все будет зависеть от ситуации, которая будет происходить в стране. В случае необходимости они будут сокращены, либо в самом начале года могут быть закрыты лимиты, но средства в бюджете пока мы сохраняем», — сказала министр.