Чебоксары, 20 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Чувашские полицейские задержали в Сочи шестерых подозреваемых в мошенничестве с дистанционной продажей товаров. В их числе — предполагаемый организатор криминального бизнеса и работницы почты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посылки

В ходе совместной работы с департаментом безопасности «Почты России» правоохранители задержали в Сочи шестерых человек, подозреваемых в мошенничестве. В их числе оказался предполагаемый организатор преступной группы, его помощник и работница почтового отделения. Трёх подозреваемых доставили в Чебоксары, они находятся под арестом.

Предварительно полицейские установили, что злоумышленники звонили гражданам от имени несуществующих организаций и сообщали о якобы имеющихся у них бонусах за совершённые ранее покупки. В полиции считают, что неизвестные предлагали списать средства на покупку «по выгодной цене» различных товаров, в том числе бытовой техники.

В МВД по Чувашии отмечают, что согласившимся клиентам аферисты отправляли товары почтой, однако пострадавшие получали не то, что заказывали. В частности, по данным полиции, вместо робота-пылесоса приходила игрушечная техника на батарейках а вместо дорогого парфюма — дешёвая подделка.

Во время обысков в колл-центре, на складе, в почтовых отделениях и по местам жительства подозреваемых изъяты оргтехника, банковские карты, «симки» и около 90 готовых для отправки посылок. Также обнаружена памятка для операторов о том, как вести разговор с клиентами и уговорить их выкупить товар.

Потерпевшими по уголовному делу проходят десять человек.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Следствие устанавливает все факты криминального бизнеса и других возможных участников группы.

Напомним, что ранее в Чувашии зарегистрированы три факта мошенничества под предлогом оказания помощи попавшим в ДТП близким. Жертвами обмана стали пожилые чебоксарцы.

Как сообщало ИА REGNUM , в октябре 2022 года в Чувашии 91-летний пенсионер смог «раскусить» телефонных аферистов, которые требовали 900 тыс. рублей под видом оказания помощи попавшему в ДТП внуку. Долгожитель стал задавать вопросы мошенникам, на которые они не смогли ответить.