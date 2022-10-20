Москва, 20 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Российские авиакомпании в январе-сентябре 2022 года сократили перевозки на внутренних линиях на 11,9%, до 60 млн человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявил замглавы Росавиации Владимир Потешкин в ходе круглого стола по развитию региональных авиаперевозок в Совете Федерации.

Кирилл Скурихин Самолет Антонов An-24RV в аэропорту Усть-Куйга. Якутия

«За девять месяцев 2022 года российскими авиакомпаниями на внутренних линиях перевезено 60 млн пассажиров, что на 11,9% меньше объема перевозок аналогичного периода прошлого года», — сказал Потешкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне специальной военной операции до 28 октября 2022 года продлён режим ограничения полетов в ряд аэропортов южной и центральной части России.

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