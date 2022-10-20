Бухарест, 20 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Руководители азербайджанской нефтегазовой компании SOCAR и румынского производителя газа Romgaz на встрече в Бухаресте подписали меморандум о расширении коридоров поставки газа из бассейна Каспийского моря в Европу. Об этом 20 октября сообщает издание Agerpres.

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Сообщается, что на церемонии подписания документа присутствовал премьер-министр Румынии Николае Чукэ.

«Нам нужен этот газ и строительство мощностей в очень короткие сроки. В итоге мы надеемся иметь два терминала, с одной и с другой стороны, на восточном и западном берегу Черного моря, чтобы диверсифицировать и дополнить коридоры доставки газа», — сказал Чукэ.

Он добавил, что нужно найти решение, как доставлять в Европу газ, добытый в бассейне Каспийского моря, по трубопроводу Турция — Болгария — Румыния. Премьер-министр также заявил о важности снабжения Молдавии голубым топливом.

«Мы и Азербайджан обязаны иметь возможность обеспечить Республику Молдова необходимым количеством газа», — заявил Чукэ и пообещал, что Румыния не оставит соседнюю республику.

Стоит отметить, представители руководства Молдавии признают, что не получается найти газ дешевле, чем в России. Тем не менее они заявляют, что нужно готовиться к прекращению поставок из РФ.