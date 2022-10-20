Брюссель, , 13:55 — REGNUM Протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО ратифицировали почти все страны альянса. Об этом 20 октября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории НАТО. Почти все союзники завершили национальные процедуры», — сказал Столтенберг.

Кристерссон в свою очередь отметил, что 28 из 30 стран НАТО ратифицировали протоколы о присоединении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг заявил, что НАТО не будет бездействовать, если Швеция или Финляндия окажутся под давлением до того, как станут членами альянса.

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