София, , 13:53 — REGNUM До восьми истребителей будет направлено Испанией в Болгарию в ноябре для патрулирования воздушного пространства, заявил 20 октября глава минобороны Болгарии Димитр Стоянов, сообщает Reuters.

Истребитель Eurofighter Bundesheer

Стоянов отметил, что испанские истребители Eurofighter должны были прибыть в Болгарию 1 ноября. Они до 23 декабря будут выполнять обязанности по охране воздушного пространства вместе с болгарскими ВВС.

«Это еще одна миссия по усилению воздушного патрулирования. Это будет совместная задача по обеспечению безопасности воздушного пространства», — сказал Стоянов журналистам.

Ранее Испания и Нидерланды приняли участие в аналогичных миссиях по патрулированию воздушного пространства в этой черноморской стране.