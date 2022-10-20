Петропавловск-Камчатский, 20 октября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. На Камчатке мобилизованные для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса перед отправкой к месту прохождения военной службы рассказали о своём боевом настрое. Бойцы подчеркнули, что прошли тактическую, огневую и медицинскую подготовку, сплотились и к готовы к выполнению задач.

Министерство обороны Российской Федерации Частичная мобилизация

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«Когда принесли повестку, я собрался и как добропорядочный гражданин пришел на пункт сбора боевого состава. Подготовку мы прошли вместе с ребятами. Сейчас я в строю, готов к выполнению поставленных задач. За свой боевой дух и боевой дух своих братьев ручаюсь, будем идти вместе плечо к плечу. Только вперед, Победа за нами!» — цитирует мобилизованного Виталия пресс-служба правительства Камчатки.

«Боевое слаживание мы прошли успешно, нас одели, обули — все отлично. Родина в нас нуждается, и мы едем ее защищать с боевым настроем. Будем бороться вместе с ребятами, готовы делить кусок хлеба в одном окопе в дождь, снег и хорошую погоду. А дома нас будут ждать наши семьи», — сказал военнослужащий Алексей.

В составе отправившейся на спецоперацию 20 октября группы был и медик Александр, который заверил, что уверен в своих силах: «Пацанов спасу, и все вернутся домой живыми».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии проверяют информацию о том, что в воинской части Бурятии военнослужащие из республики получили старые бронежилеты. На полигон отправят представителя региона для проверки этих сведений.