Париж, 20 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. За месяц до начала чемпионата мира по футболу в Катаре (с 20 ноября по 18 декабря) эксклюзивный опрос Harris Interactive показывает, что 60% французов намерены смотреть матчи чемпионата, передает BFM TV.

Fifa.com Чемпионат мира по футболу

По данным опроса, 28% жителей Франции планируют не смотреть футбольные матчи. В частности, 68% мужчин намерены следить за соревнованиями в Катаре.

В начале октября несколько крупных городов во Франции объявили о своих намерениях возглавить бунт против чемпиона мира по футболу в Катаре, не транслируя матчи.

Опрос проводился с 4 по 5 октября 2022 года. Выборка составила 1022 человека, представляющих население Франции в возрасте от 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, для Германии европейская оборона все больше и больше опирается на американскую и израильскую промышленность в союзе с 14 странами НАТО без Франции.

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