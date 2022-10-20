Москва, 20 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Отклонение Госдумой законопроекта о майнинге криптовалют связано с законодательной спешкой авторов документа, уверен депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Пресс-служба А. В. Горелкина Антон Горелкин

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Госдума отклонила в первом чтении законопроект депутатов от фракции «Новые люди» о майнинге. Отрицательные заключения на инициативу дали в правительстве РФ и комитете Госдумы по финансовому рынку. В замечаниях отмечалось, что в документе не устанавливается порядок госрегулирования майнинга и оборота цифровых валют в России и не предусматриваются механизмы контролируемого оборота цифровой валюты, исключающего возможность использования технологий анонимизации участников рынка.

«Я понимаю мотивы, которыми руководствовались его авторы, и разделяю желание урегулировать все криптовалютные процессы, находящиеся в серой правовой зоне. Но законодательная спешка, которая не учитывает существующие нормативы и принципиальные позиции ведомств, недопустима», — отметил Горелкин в своем телеграм-канале.

Депутат заверил, что отклонение законопроекта вовсе не означает, что правовой статус криптовалют в России останется неопределенным.

«По моей информации, уже в самое ближайшее время в Госдуму будет внесен более проработанный документ, учитывающий мнения ЦБ и Минфина и не угрожающий рублю как единственному платежному средству на территории страны. Кроме того, законопроект будет содержать важные положения о трансграничных криптоплатежах и даст правовые основания для развития отечественной криптовалютной инфраструктуры», — добавил парламентарий.