Сеул, , 13:53 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 20 октября с представителями Парламентской ассамблеи НАТО. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Южнокорейский дипломат отметил, что визит делегации НАТО в Южную Корею свидетельствует о том, что сотрудничество между Южной Кореей и Североатлантическим альянсом «находится на подъёме».

Пак Чин рассказал о своем опыте взаимодействия с НАТО будчи членом Национального собрания (парламента) и главой парламентского комитета по иностранным делам, а также подчеркнул важность сотрудничества между Южной Кореей и Североатлантическим альянсом.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее встречу с представителями Парламентской ассамблеи НАТО провел спикер Национального собрания Южной Кореи Ким Чжин Пхё.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сеуле призвали наладить парламентское сотрудничество со странами НАТО