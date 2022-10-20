Минск, 20 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В течение последнего времени на территории Белоруссии начали распечатывать и подготавливать бомбоубежища в школах и вузах. Об этом 20 октября сообщает телеграм-канал «Беларусь одной строкой».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Уточняется, что, по данным источника, распечатка, чистка и подготовка бомбоубежищ в учебных заведениях была начата в школах и вузах Минска и Гомеля.

Как передавало ИА REGNUM, ранее белорусское минобороны сообщило, что плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства России и Белоруссии ведёт российская авиационная составляющая региональной группировки войск.