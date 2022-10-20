Москва, , 13:49 — REGNUM На фоне специальной военной операции сенатор Владимир Джабаров видит смысл в возвращении к практике двухлетней службы в армии.

Сенатор Владимир Джабаров Council. gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Удары возмездия и военное положение: спецоперация ВС РФ – все новости»

«Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, я предлагаю просто продумать, не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии», — сказал Джабаров в видеоинтервью «Парламентской газете».

Такая практика, по его убеждению, позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и готовить профессиональных бойцов.

Инициативу он аргументировал новой, более сложной техникой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минобороны в 2021 году направило в правительство законопроект о выборе призывниками сроков службы, заявил замглавы Минобороны Николай Панков. Предлагается дать возможность молодым людям выбрать, служить ли год по призыву или два года по контракту.