Москва, 20 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. На фоне специальной военной операции сенатор Владимир Джабаров видит смысл в возвращении к практике двухлетней службы в армии.

Council. gov.ru Сенатор Владимир Джабаров

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«Наверное, всё-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, я предлагаю просто продумать, не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии», — сказал Джабаров в видеоинтервью «Парламентской газете».

Такая практика, по его убеждению, позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и готовить профессиональных бойцов.

Инициативу он аргументировал новой, более сложной техникой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минобороны в 2021 году направило в правительство законопроект о выборе призывниками сроков службы, заявил замглавы Минобороны Николай Панков. Предлагается дать возможность молодым людям выбрать, служить ли год по призыву или два года по контракту.