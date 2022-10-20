Мобилизованные костромичи готовятся к отправке в зону СВО
Кострома, 20 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Первая группа мобилизованных жителей Костромской области вместе с призванными нижегородцами, вологодцами и жителями Ленинградской области готовится к отправке в военно-учебные центры Минобороны и полигоны, находящиеся в тыловой зоне специальной операции. Об этом сообщает администрация региона. Там они продолжат обучение в составе более крупных подразделений.
20 октября на плацу академии состоялось построение бойцов. К собравшимся приехал костромской губернатор Сергей Ситников и глава Нижегородской области Глеб Никитин. Костромской губернатор пообещал, что ни одна семья мобилизованных не останется без поддержки.
До отправки резервисты тренировались на базе костромской военной академии радиационной, химической и биологической защиты. Их учили владеть оружием, маскироваться, оказывать медицинскую помощь. Занятия проводили инструкторы, участвовавшие в проведении СВО.