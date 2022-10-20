Москва, , 13:48 — REGNUM Соединённые Штаты сами наносят удар по мировой продовольственной безопасности, мешая России обеспечивать продовольствием многие страны мира. Об этом 20 октября в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы готовы поставлять и продовольствие, и удобрения — и всё, что необходимо для того, чтобы продовольственная безопасность в мире не подвергалась угрозам, ударам», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Россия «как крупнейшая сельскохозяйственная держава вносит существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности».

«Мы хорошо осознаём значение экспорта российского продовольствия для социально-экономического развития многих нуждающихся стран, для этих целей не менее важны наши удобрения, без которых под угрозой окажется будущий урожай», — указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом Захарова подчеркнула необходимость скорейшего восстановления цепочек поставок и ликвидации искусственно созданных Западом ограничений, с которыми сталкиваются экономоператоры из России при внешнеэкономической деятельности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что руководство Европейского союза игнорирует инициативу России, в которой предполагается отправить странам Африки 300 тыс. удобрений, удерживаемых на Европейском континенте. В то же время из-за кризиса на территории бывшей УССР на Африканском континенте наблюдается острейшая ситуация с продовольствием.

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