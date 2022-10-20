Москва, 20 октября 2022, 13:46 — REGNUM Власти Швеции демонстративно саботируют диалог с Россией по вопросу терактов на «Северных потоках», поскольку Стокгольму есть что скрывать. Об этом 20 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова добавила, что Швеция не стала рассматривать предложение России о проведении совместного расследования инцидента.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что для восстановления «Северного потока» может потребоваться строительство нового участка газопровода с новой компрессорной станцией.
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