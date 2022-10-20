Москва, , 13:46 — REGNUM Власти Швеции демонстративно саботируют диалог с Россией по вопросу терактов на «Северных потоках», поскольку Стокгольму есть что скрывать. Об этом 20 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Правительство Швеции демонстративно саботирует конструктивный диалог с российской стороной в столь важном для европейской безопасности вопросе. А почему? Потому что есть что скрывать», — заявила она на брифинге.

Захарова добавила, что Швеция не стала рассматривать предложение России о проведении совместного расследования инцидента.

«Они просто ограничились формальной отпиской о том, что расследование находится в исключительной компетенции прокуратуры Швеции, которая «независима в принятии своих решений», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что для восстановления «Северного потока» может потребоваться строительство нового участка газопровода с новой компрессорной станцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Миллер оценил возможность ремонта «Северного потока»