Москва, 20 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Власти Швеции демонстративно саботируют диалог с Россией по вопросу терактов на «Северных потоках», поскольку Стокгольму есть что скрывать. Об этом 20 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Правительство Швеции демонстративно саботирует конструктивный диалог с российской стороной в столь важном для европейской безопасности вопросе. А почему? Потому что есть что скрывать», — заявила она на брифинге.

Захарова добавила, что Швеция не стала рассматривать предложение России о проведении совместного расследования инцидента.

«Они просто ограничились формальной отпиской о том, что расследование находится в исключительной компетенции прокуратуры Швеции, которая «независима в принятии своих решений», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что для восстановления «Северного потока» может потребоваться строительство нового участка газопровода с новой компрессорной станцией.

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