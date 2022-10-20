Нью-Йорк, США, 20 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Власти стран Евросоюза контролируют только десятую часть природного газа, закачанного в хранилища на территории ЕС. Об этом пишет 20 октября Bloomberg.

Engineer09 Хранилище «Линде Газ». Германия

Международные торговые компании и энергетические предприятия владеют 90% запасов газа. Они могут продавать энергоноситель по завышенным ценам даже в другие страны, говорится в статье.

«Только десять процентов газа в хранилищах от Италии до Нидерландов находятся под непосредственным контролем властей», — сообщает издание.

Специалисты полагают, что региональная газовая сеть должна обеспечивать поставки топлива между рынками, но пока в условиях кризиса эта система себя не оправдала.

Аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie Грэм Фридмен отмечает, что на многое повлияет степень суровости зимы. Если холода будут долгими, запасы могут составить менее 10% уже к марту.

Читайте также: Энергетика — излюбленное оружие Запада. России оправдываться не в чем