София, , 13:45 — REGNUM Болгария имеет «уникальную возможность» интегрироваться в структуры зоны Шенгенского соглашения уже в начале 2023-го года. Об этом на брифинге в Софии заявил глава болгарского министерства внутренних дел Иван Демерджиев, пишет 20 октября софийская газета «Факты».

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По словам Демерджиева, на сегодняшний день Болгария выполнила основные требования Запада относительно борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой товаров, а также обеспечила стабильную работу своих пограничных КПП.

«Вне всяких сомнений, мы станем полноценной частью объединенной Европы через считанные месяцы», — отметил, в частности, он.

Это мнение разделил и президент Болгарии Румен Радев. Выступая 19 октября с трибуны Народного собрания (парламента) страны он заявил о намерении добиться «членства Софии в европейской таможенной структуре в обозримом будущем».

Напомним, ранее в Люксембурге прошли переговоры о целесообразности присутствия Болгарии и Румынии в Шенгенской зоне. Против этой перспективы выступили Нидерланды.