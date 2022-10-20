София, 20 октября 2022, 13:45 — REGNUM Болгария имеет «уникальную возможность» интегрироваться в структуры зоны Шенгенского соглашения уже в начале 2023-го года. Об этом на брифинге в Софии заявил глава болгарского министерства внутренних дел Иван Демерджиев, пишет 20 октября софийская газета «Факты».

Болгария
Болгария
PavelD

По словам Демерджиева, на сегодняшний день Болгария выполнила основные требования Запада относительно борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой товаров, а также обеспечила стабильную работу своих пограничных КПП.

«Вне всяких сомнений, мы станем полноценной частью объединенной Европы через считанные месяцы», — отметил, в частности, он.

Это мнение разделил и президент Болгарии Румен Радев. Выступая 19 октября с трибуны Народного собрания (парламента) страны он заявил о намерении добиться «членства Софии в европейской таможенной структуре в обозримом будущем».

Напомним, ранее в Люксембурге прошли переговоры о целесообразности присутствия Болгарии и Румынии в Шенгенской зоне. Против этой перспективы выступили Нидерланды.