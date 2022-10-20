Москва, , 13:45 — REGNUM Соединённые Штаты наносят удар по мировой продовольственной безопасности, мешая России поставлять другим странам продовольствие и удобрение. Об этом сообщила 20 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы готовы поставлять и продовольствие, и удобрения — и все, что необходимо для того, чтобы продовольственная безопасность в мире не подвергалась угрозам, ударам», — заявила она в ходе брифинга.

По её словам, США наносят удар по продовольственной безопасности и мешают торговле, блокируя возможности финансовых расчётов.