Нальчик, 20 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Из аэропорта столицы Кабардино-Балкарии открывается еще один рейс в крупнейший город Турции — Стамбул. Его будет выполнять авиакомпания «ИрАэро», сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Первый вылет из Нальчика запланирован на 30 октября. Перелеты по маршруту будут выполняться один раз в неделю — по воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 20 мин. Для перелетов будет использоваться самолет Sukhoi Superjet 100.

Ранее сообщалось, что в Стамбул в августе 2022 года были открыты рейсы из Нальчика авиакомпанией «Redwings». Они выполняются по четвергам.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе компания «Ютэйр» открыла авиасообщение между Дагестаном и Кабардино-Балкарией.