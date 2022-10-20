Красногорск, 20 октября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. За 9 месяцев 2022 года в Подмосковье снизились все основные показатели аварийности. Как сообщает Telegram-канал региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения», на 14,3% снизилось общее число ДТП в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Количество погибших снизилось на 8,2%, количество раненых — на 15,9%.

Марина Каширская ИА REGNUM На трассе

Согласно статистике, с начала 2022 года снизилось количество столкновений транспортных средств на 15,9%, а число погибших в подобных авариях уменьшилось на 20,4%. Общее количество ДТП, связанных со съездом с дороги в темное время суток, сократилось на 9,7%, при этом количество смертельных случаев увеличилось на 29,4%. При этом на фоне общего снижения аварийности зафиксирован рост смертельных встречных столкновений на муниципальных дорогах — на 38,3%.

Количество аварий с участием пешеходов за 9 месяцев 2022 года уменьшилось на 13,7%. Однако при этом погибло на 3 человека больше, чем за такой же период прошлого года.

По словам гендиректора региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Светланы Заболоцкой, тяжесть последствий, в случае ДТП с пешеходами напрямую зависит от скорости движения транспортного средства. Кроме того, пренебрежение световозвращающими элементами со стороны пешеходов в темное время суток зачастую оказывается роковым.