Донецк, 20 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 20 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:53 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 13:03 киевские каратели обстреляли Макеевку (Червоногвардейский район), выпустив пять снарядов калибра 155 мм.