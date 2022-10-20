София, , 13:40 — REGNUM Третья по счету попытка депутатов нового 48-го Народного собрания (парламента) Болгарии избрать спикера высшего законодательного органа страны 20 октября завершилась безрезультатно. Об этом сообщает БТВ.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По предварительным данным, нардепы не смогли определиться с кандидатурами от четырех крупнейших политических структур страны — «ДПС», «Болгарская социалистическая партия», «Возрождение» и ГЕРБ.

Голосование отложено на несколько часов.

Напомним, 19 октября состоялось торжественное открытие первой сессии Народного собрания Болгарии. Выступая на церемонии, болгарский президент Румен Радев выразил надежду на то, что новые народные депутаты «смогут объединить усилия» для выведения страны из глубочайшего политического и экономического кризиса.