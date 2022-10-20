София, 20 октября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Третья по счету попытка депутатов нового 48-го Народного собрания (парламента) Болгарии избрать спикера высшего законодательного органа страны 20 октября завершилась безрезультатно. Об этом сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По предварительным данным, нардепы не смогли определиться с кандидатурами от четырех крупнейших политических структур страны — «ДПС», «Болгарская социалистическая партия», «Возрождение» и ГЕРБ.

Голосование отложено на несколько часов.

Напомним, 19 октября состоялось торжественное открытие первой сессии Народного собрания Болгарии. Выступая на церемонии, болгарский президент Румен Радев выразил надежду на то, что новые народные депутаты «смогут объединить усилия» для выведения страны из глубочайшего политического и экономического кризиса.