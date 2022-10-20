Салехард, 20 октября 2022, 13:40 — REGNUM Депутаты Заксобрания ЯНАО приняли пакет мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
С 20 октября 2022 года законодательно утверждены следующие меры поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО):
компенсация родительской платы в размере 70% за посещение дошкольного учреждения;
компенсация за обучение в средних профессиональных и высших учебных заведениях детям военнослужащих не более 200 тысяч рублей в год;
семьи военнослужащих будут обслуживаться в государственных больницах без очереди;
при амбулаторном лечении несовершеннолетние дети участников СВО будут обеспечены бесплатными лекарствами;
участники СВО освобождаются от уплаты транспортного налога на один легковой автомобиль вне зависимости от его мощности.
Мерами поддержки могут воспользоваться семьи военнослужащих, в том числе мобилизованных, работников федеральных структур, принимающих участие в СВО, контрактников и участников добровольного отряда «БАРС».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, к членам семьи участников СВО относятся: родители, супруги, несовершеннолетние дети и дети до 23 лет, если они являются студентами-очниками; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими совершеннолетия; лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.
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