Салехард, 20 октября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Депутаты Заксобрания ЯНАО приняли пакет мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Мэр Братска Сергей Серебренников Мобилизация

С 20 октября 2022 года законодательно утверждены следующие меры поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО):

компенсация родительской платы в размере 70% за посещение дошкольного учреждения;

компенсация за обучение в средних профессиональных и высших учебных заведениях детям военнослужащих не более 200 тысяч рублей в год;

семьи военнослужащих будут обслуживаться в государственных больницах без очереди;

при амбулаторном лечении несовершеннолетние дети участников СВО будут обеспечены бесплатными лекарствами;

участники СВО освобождаются от уплаты транспортного налога на один легковой автомобиль вне зависимости от его мощности.

Мерами поддержки могут воспользоваться семьи военнослужащих, в том числе мобилизованных, работников федеральных структур, принимающих участие в СВО, контрактников и участников добровольного отряда «БАРС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к членам семьи участников СВО относятся: родители, супруги, несовершеннолетние дети и дети до 23 лет, если они являются студентами-очниками; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими совершеннолетия; лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.