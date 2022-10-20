Москва, , 13:40 — REGNUM Закон, наделяющий правительство РФ полномочиями для индексации пенсий прокуроров и следователей Следственного комитета, президент России Владимир Путин. Документ 20 октября обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

В новом законе устанавливается полномочие российского правительства по принятию решений об индексации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период должностного оклада (оклада по должности), доплаты за классный чин (оклада по воинскому званию, доплаты за специальное звание), доплаты за выслугу лет (процентной надбавки за выслугу лет) и ежемесячной надбавки к пенсии, из которых исчисляются пенсии для прокуроров и следователей.

При этом ранее в пояснительных материалах к законопроекту уточнялось, что его реализация позволит в оперативном порядке реализовывать решения, которые связаны с необходимостью индексации пенсий прокуроров и следователей в условиях изменения экономической ситуации, и различий в темпах увеличения должностных окладов и пенсий военнослужащих и судей, из размеров которых исчисляются размеры должностных окладов прокуроров и следователей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября замглавы Минтруда Андрей Пудов заявил, что пенсии неработающих пенсионеров вырастут в среднем на 1 тыс. рублей с 2023 года.