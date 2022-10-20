Москва, , 13:40 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил привлечь к работе в Координационном совете по решению задач, связанных с проведением специальной военной операции спикеров Госдумы и Совфеда, а также руководителей депутатских фракций, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Предлагаю включить в работу Координационного совета председателей палат Федерального Собрания и руководителей фракций Государственной думы с правом совещательного голоса. Это было бы логично и обоснованно с учетом того, что все они участвуют в работе Государственного совета», — сказал Миронов.

Он напомнил, что еще задолго до начала спецоперации депутаты тесно сотрудничали с республиками Донбасса, организовывали сбор и доставку гуманитарной помощи, эвакуацию мирных жителей из зоны конфликта.

Миронов убежден, что опыт работы «на земле» обязательно был бы востребован при подготовке решений Координационного совета, не говоря уже о законодательном аспекте его работы, рассуждает парламентарий.

Накануне президент России поручил создать специальный Координационный совет по решению задач, связанных с проведением спецоперации, его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.