Луганск, 20 октября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Киевские боевики продолжают обстреливать территорию Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает НМ ЛНР 20 октября.

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске

Так, с начала суток ВФУ обстреляли Червоный прапор и Лисичанск, выпустив восемь ракет. С применением западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS выпущено две ракеты по Червоному Прапору в 10:00 (совпадет с мск).

Информации о жертвах и пострадавших нет.