Анадырь, 20 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В соответствии с указом президента в Анадыре на Чукотке создан региональный оперативный штаб по вопросам безопасности. Его работу взял под личное руководство губернатор Роман Копин.

Dzerod Анадырь. Аэропорт

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«По поручению президента провёл первое заседание штаба. Первая задача — обеспечить стабильную работу стратегических объектов, от которых зависит жизнь людей и экономика. Это объекты энергетики, транспорта, связи, системы жизнеобеспечения, социальные объекты.

Чукотский автономный округ — пограничный регион, поэтому также усилим охрану общественного порядка. Продолжим поддерживать защитников, их семьи обеспечим индивидуальным сопровождением в жизненных ситуациях. Работу штаба буду контролировать лично. Жители Чукотки должны быть под защитой в любых обстоятельствах», — написал в своём телеграм-канале Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 20 октября во исполнение указов президента РФ Владимира Путина начал работу оперативный штаб, возглавил его губернатор Михаил Дегтярёв.