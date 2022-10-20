20 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Надир Керимов, , 17:38 — REGNUM Владимир Путин заявил, что РФ могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос… Газ, поступающий из Азербайджана и Туркменистана, можно подключить к российским поставкам в рамках идеи о газовом хабе в Турции… Азербайджан в январе–сентябре 2022 года увеличил экспорт газа на 22,6% — до 16,3 млрд кубометров.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Азербайджан в 2021 году экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров газа, теперь же таких объемов поставок наша страна добилась за девять месяцев нынешнего года», — заявил ранее глава минэнерго Парвиз Шахбазов.

По словам министра, экспорт газа из Азербайджана на 2022 год планируется на уровне 22-23 млрд кубометров, из которых 11,5 млрд кубометров — в Европу.

Как азербайджанские социальные сети интерпретировали эти вопросы?

Подписчики Telegram-канала Maira Baku комментируют новость:

Niкa A.: «Очень даже и напрасно. Ничего им поставлять не нужно. Они не хотят газа, а хотят «назло маме уши отморозить», вот пусть и мерзнут».

Roman By: «Так «уши морозит» простой народ. А те, кто не хочет газа, сидят в теплом уюте. Таков мировой порядок».

Serghei: «Европейский народ понимает, но с правительства трудно что-либо спросить, или изменить. На это нужно время».

Также бурные дискуссии новость вызвала в Telegram-чате Caucasian Bureau.

Дорайд: «Это типа спотовых и своповых продаж организовать хотят, интересно? И потом, ну сделал ты хаб, все крупные потребители в Европе отказываются от российских энергоносителей. Как реализовать будут турки это всё, точнее кому?»

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Syl: «Турция может заниматься реэкспортом газа в Европу. Турция — это газовый хаб. Там рокировки могут делать как хотят. Объемы азербайджанского газа фактически уменьшатся для турецкого потребителя и увеличатся для европейского потребителя. А объемы российского газа уменьшатся для европейского потребителя и увеличатся для турецкого потребителя. Россия теперь зависит от Турции, и ссориться с ней Путин не будет. И это сыграет Азербайджану на руку».

Kamalya: «Так легче будет смешивать российский и нероссийский газ, что помешает установлению макс. цен на российский газ».

Fossa: «Европа не будет покупать этот газ, кому его экспортировать? Я не понимаю смысла. Ну, может, Венгрия, ценой выхода из ЕС, Сербия — это если им напрямую как-то можно, но остальные не будут брать. Хотели бы — всё было бы в порядке с «Северными потоками». Через нас, может, какую-то часть реэкспорта сделают, но европейцы не идиоты, наш потенциал знают, а наши под санкции не захотят, только какой-то мизер продадут российский и скажут «сорри».

Dark Light: «Но если серьезно, то правда, наивно полагать, что Европа будет покупать газ у РФ».

Elshan Aliyev: «Европа занижает объемы российского газа и будет продолжать это делать, пока Путин у власти. Вот когда умрёт, тогда видно будет. Хотя к тому времени инфраструктура импорта поменяется полностью. Так что всё это пустословие».

Felicita777: «Южные страны ЕС вполне могут покупать. И, вероятно, они выйдут из ЕС. Недавно разговаривала с итальянцем. Он сказал, что Италия процветала с 50-х до 90-х годов. То есть до синхронизации экономик европейских стран и ввода евро. Далее пошел закат. ЕС не приносит этим странам ничего хорошего. Италия вполне может хорошо жить без ЕС. И что, кроме стран ЕС, других стран на границах с Турцией нет? Не нужно зацикливаться на Европе. Кстати, они всегда очень экономили на отоплении. Помню, как в ноябре мерзли в итальянских гостиницах. Подруга живет в Венеции. С ее слов, они и до кризиса спали под двумя одеялами. Сейчас, наверное, в уличной одежде дома будут ходить. И освещение у них очень тусклое в частных домах. И на дорогах тоже. В плане коммунальных благ и цен на них Европа далека от образца».

Отопление (сс) ri

Гама: «Турция будет делать вид, что это вовсе не российский газ, а какой-нибудь уругвайский, к примеру».

Mehemmed: «Зима близко! Скоро вся Европа на митингах будет! Тогда будут все покупать, чтобы пятую точку не заморозить! Европа по указке Америки себя в такой кризис заведёт. Концерт продолжается, дамы и господа!»

Также ситуацию комментируют на YouTube-канале CBC TV Azerbaijan.

Сэм Хас: «Серьёзный шаг России и Турции».

ҚАЗАҚ ОРДАСЫ: «Серый кардинал мира Эрдоган все вопросы решает».

Леново Штад: «Турция это одна надежда для нас всех, также и для России».

Dshhyu: «Намечается демонтаж [киевской] ГТС и конец [киевского] транзитного паразитизма».