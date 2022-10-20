Москва, 20 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. У России не будет вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом 20 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

По его словам, целый ряд стран заинтересован занимать освобождающееся у России пространство для торгово-экономического сотрудничества.

«Поэтому вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве не будет», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что со стороны Запада применяется «огромное количество санкций» в отношении России, но «мир больше, чем коллективный Запад».