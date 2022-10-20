Брянск, , 13:36 — REGNUM В Брянской области ещё на две недели продлевается высокий (жёлтый) уровень террористической опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября сообщил в пресс-службе правительства региона.

На пути в Брянск Василий Иванов © ИА REGNUM

Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Александра Богомаза, высокий уровень террористической опасности установлен на 15 суток с 14:00 21 октября. Меры не ограничивают права и свободы граждан, но направлены на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и устранение выявленных угроз.

В правительстве также напомнили, что на территории области запрещены полёты всех воздушных судов, в том числе квадрокоптеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с указом президента РФ в Брянской области введён режим среднего уровня реагирования, создан оперативный штаб.